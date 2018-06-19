Kahin kedi Achilles'den Rusya-Mısır maçı tahmini

FIFA 2018 Dünya Kupası'nın kahin kedisi Achilles(Aşil), bu gece 21.00'de evsahibi Rusya ile Mısır milli takımları arasında oynanacak maçla ilgili tahminini yaptı.

St. Petersburg'daki Ermitaj müzesinden Dünya Kupası ile ilgili kehanetlerde bulunan kedi Aşil, Rusya-Mısır maçı için de seferber edildi.

Yanlarında takımların bayrakları olan iki mama kabı arasından seçim yapması istenen Aşil, mamalar verilir verilmez Rusya bayraklı kaba yöneldi ve içindeki mamanın neredeyse tamamını yedi.

Mohamed Salah heyecanı

Rusya-Mısır maçı bugün 21.00'de St. Petersburg Arena'da oynanacak. Rusya, açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti.

Mısır'ın Uruguay'a 1-0 yenildiği maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mo Salah'ın, Rusya karşısında forma giymesi bekleniyor.

Konfederasyon Kupası'nda tahminleri doğru çıktı

Rusya'nın geçen yıl ağırladığı Konfederasyon Kupası'nda Aşil, Rusya-Suudi Arabistan maçının sonucunu doğru bilmekle kalmayıp şampiyonunun Almanya olacağını da öngörmüştü.