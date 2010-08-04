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Yaşam

Kahin ahtapot reklam yıldızı oldu

Güney Afrika'da yapılan 2010 Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle adından uzun süre söz ettiren ahtapot Paul, reklam yıldızı oldu.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Güney Afrika'da yapılan 2010 Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle adından uzun süre söz ettiren ahtapot Paul, reklam yıldızı oldu. 
    
İspanya'nın şampiyonluğu dahil birçok maçı doğru tahmin eden Paul, Alman süpermarket zinciri Rewe'nin reklamları için poz verdirildi. 

Oberhausen'daki Deniz Yaşamı Akvaryumu'nda ziyaretçilerin ilgi odağı olan Paul', Dünya Kupası maçlarında tahminlerine güvenenleri zengin etmişti. 160'ın üzerinde reklam teklifi alan Paul'ün bu şanını göz ardı edemeyen hayvanat bahçesi yetkilileri tekliflerden birini kabul etti.

Almanya'da cirosu 43.5 milyar euro'yu bulan perakende ve turizm alanında faaliyet gösteren REWE şirketi Paul ile satışlarını artırma çabasında.



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