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Kağızman'da fırtınada elektrik direği alev aldı

KARS, (DHA) - KARS’ın Kağızman ilçesinde etkili olan fırtına, elektrik direklerini yıkarken, yüksek gerilim hattı tellerinin birbirine değdiği bir direk de alev aldı

01 Kasım 2017 12:23

KARS, (DHA) - KARS’ın Kağızman ilçesinde etkili olan fırtına, elektrik direklerini yıkarken, yüksek gerilim hattı tellerinin birbirine değdiği bir direk de alev aldı.
Kağızman’da etkili olan şiddetli rüzgar anında yüksek gerilim tellerinin birbirine değmesi nedeniyle elektrik direğini alev sardı. O an, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İl genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 600 civarında arıza ihbarı yapıldı, arızalar elektrik dağıtım şirketi tarafından giderilmeye çalışıldı. Fırtınada bazı evlerin çatılarında da hasar oluştu.

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