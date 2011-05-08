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Yaşam

Kağıttan telefon üretildi

İşbirliğinde kağıt kadar ince görünümlü ve kağıt gibi kıvrılıp, bükülebilen bir cep telefonu üretildi.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kanada’da Kanada Queen’s Üniversitesi İnsan Medya Laboratuvarı uzmanları ile Arizona Üniversitesi Motivasyonel Ortam Araştırmaları grubu işbirliğinde kağıt kadar ince görünümlü ve kağıt gibi kıvrılıp, bükülebilen bir cep telefonu üretildi.

Kıvrılan cep telefonu

Kağıt-telefon (paper-phone) adı verilen ürün 5 yıl içinde tüketici ile buluşabilecek. Kağıt-telefonun arama, mesajlaşma gibi fonksiyonların yanı sıra diğer telefonlar gibi müzik çalma ve hatta e-kitap görüntülemeye kadar farklı işlevleri de yerine getirebileceği belirtiliyor.


Üstüne yazı yazılacak

Kağıt-telefon’u geliştiren Dr. Roel Vertegaal kağıt-telefon’un özelliklerini şöyle anlattı: “Telefonda kullanılan bilgisayar ufak bir interaktif kağıt parçası gibi görünüyor ve işliyor. Konuşmak istediğinizde isterseniz kıvırıp cep telefonu yapıyorsunuz. Köşesini kıvırınca sayfalarını çeviriyorsunuz. Ya da isterseniz üzerine kalemle yazı yazabiliyorsunuz.”


Dokunmatik yüzey

Bir kaç milimetre kalınlığındaki prototip e-mürekkep teknolojisini kullanarak e-kitap uygulamalarından yararlanmaya imkan tanıyor. Söz konusu sistemde esnetilmeye duyarlı alıcılar ile resim ve yazıları algılayan bir dokunmatik yüzey kullanılıyor. Bu sistem kullanıcıların cihazı hangi yöne doğru nasıl kıvırdıklarını anlamak için önce dizüstü bilgisayarlarda kullanılmıştı. Katğıt-telefon’un prototipi 10 Mayıs’ta Vancouver’da düzenlenen Bilgisayar İnsan Etkileşimleri Konferansı’nda tanıtılacak.

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