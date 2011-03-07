-''KAĞITTAN KAPLANA'' SORUŞTURMA YOK DÖRTYOL (A.A) - 07.03.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Süheyl Batum'la ilgili bugün itibariyle soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verdik'' dedi. Ergin, Dörtyol Adliye Sarayı'nın açılışının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hakkında soruşturma açılması için izin talebiyle ilgili olarak, soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verdiklerini belirterek, ''Bu sözlerinden dolayı soruşturulmayacak'' dedi. Ergin, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay cezaevi koşulları ile ilgili olarak da ''Bununla ilgili açıklama ve değerlendirmeler yaptık. Bu cezaevleri hem yurt içi hem yurt dışı kurumlar tarafından denetlenmekte. Türkiye'deki tüm cezaevlerimizdeki standartlar oralarda da söz konusu. Kendilerine ayrı, özgü ne zorlaştırma ne kolaylaştırma söz konusu değil. Bu anlamda bizim ceza infaz kurumlarının standartlarını taşıyor orası da. Ayrı kalmayı kendi dilekçeleriyle kendileri talep etmişlerdir. 2'si dışında başka biri ile kalmak istemediklerini ifade etmişler. Dolayısıyla gerçekler bunlardır. Onun ötesindekiler maalesef bilgi kirliliğinden öteye geçmemektedir'' diye konuştu. Sadullah Ergin, basın yasasıyla ilgili bir soruya ''Ayak üstü değerlendirilecek bir konu değil, değişik boyutları var. Yasadışı dinlemelerin cezasını artıran düzenlemeler var yasanın içinde. Basın mensuplarını çokça rahatsız eden, taciz eden ve en çok soruşturma gördükleri maddelerde iyileştirmeler yapılmak suretiyle basın çalışanlarını rahatlatacak düzenlemeler var'' yanıtını verdi.