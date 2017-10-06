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Kültür-Sanat

Kağıthene Belediyesi kültür sanat sezonu 'Rap'le başlıyor

İSTANBUL, DHA) - HER yıl binlerce vatandaşı ücretsiz olarak sanat etkinlikleriyle buluşturan Kağıthane Belediyesi yeni sezona da hızlı bir giriş yapıyor

06 Ekim 2017 16:21

İSTANBUL, DHA) - HER yıl binlerce vatandaşı ücretsiz olarak sanat etkinlikleriyle buluşturan Kağıthane Belediyesi yeni sezona da hızlı bir giriş yapıyor. 7 Ekim Cumartesi (yarın) Sultan Selim Kültür Merkezi’nde sahne alacak sanatçı Resul Aydemir, sevenleriyle buluşacak.

Bu yıl kültür sanat etkinliklerine Seyrantepe Kültür Merkezi  ile Gürsel Mahalle Konağı da ev sahipliği yapacak. Sultan Selim Mahallesi’ndeki kültür merkezinde sahne alacak ve ‘O Ses Türkiye’ programı ile hayran kitlesi kazanan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir konseri ile başlayan etkinlikler, 31 ekim akşamı Gültepe Kültür Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı ’Osmanlı Kıraathanesi’ adlı söyleşi ile sona erecek.  

Ekim ayı boyunca toplamda 47 programı vatandaşla buluşturacak olan Kağıthane Belediyesi, çocukları da sevindirecek. 10 yeni çocuk sineması, 20 adet de çocuk tiyatrosu farklı 7 farklı kültür merkezinde sahnelenecek. Özellikle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan tiyatro oyunları hem hafta içi hem de hafta sonu çocuk izleyiciler ile buluşacak.

Yetişkinler için ise Ekim ayı içinde dikkat çeken tiyatro oyunları sahnelenecek. Bosna Savaşı’na ve Müslüman katliamına tanıklık eden ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan ‘Aliya’ 19 Ekim akşamı Sultan Selim Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Yapımı tamamlanan ve bu sene bir çok programa ev sahipliği yapacak olan Seyrantepe Kültür Merkezi’nin ilk konuğu ise 13 ekim gecesi vereceği konser ile sevilen Türkücü Aynur Haşhaş olacak.

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