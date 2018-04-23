Kağıthane'den dünyaya 'barış' mesajı veriler

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen şenlikte Makedonya, Arnavutluk ve Suriyeli çocuklar sahne aldı. Çocukların mesajı, \'dünya barışı\' oldu.

Kağıthane Belediyesi\'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Hasbahçe’de düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. 21 Nisan Cumartesi günü başlayan ve 3 gün devam eden kutlama programlarında on binlerce çocuk aileleriyle bayramı kutlarken, etkinliklerde farklı ülkelerden gelen çocuklar da sahne aldı.

DÜNYAYA BARIŞ MESAJI VERDİLER

Kutlama programlarının son gününde Seyrantepe Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Makedonya Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileri sahne alarak dünyaya \'barış\' mesajları verdi. Müzik dinletisi, halk oyunları, şiir ve sportif gösterilerden oluşan programın sonunda ilçede çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeleri verildi.

Etkinliklerde çocukların bayramlarını doyasıya kutlamaları için Kağıthane Belediyesi tarafından etkinlik alanında Sosis Balon Atölyesi’nden, Çim Adam Atölyesi’ne, Taş Boyama Atölyesi’nden, Rüzgar Gülü Atölyesi ve Karikatür Atölyesi’ne kadar pek çok atölye kuruldu. Atölyelerde çocuklar becerilerini geliştirecek yeni hobiler edindiler. Atölyelerin yanı sıra sahne gösterileri, yarışmalar, hacivat-karagöz gösterisi, palyaço gösterisi, çevre animasyon gösterileri, oyun gurupları gibi birçok etkinlik de çocuklarla buluştu.

BAŞKAN KILIÇ COŞKUYA ORTAK OLDU

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, etkinliklere katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. 23 Nisan’ı bir güne sığdırmak yerine günlerce kutlamayı tercih ettiklerini söyleyen Başkan Kılıç, \"Burada çocuklarımızla birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyoruz ve kendisini rahmetle anıyoruz. Milletimizin bin yıllık tarihinde vatan için, millet için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 15 Temmuz’da darbe girişimiyle ülkeyi bölmeye çalışanlarla mücadele ederken hayatını kaybeden, terörle mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Çocuklarımızın, ulusumuzun bayramını tebrik ediyoruz\" diye konuştu.

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