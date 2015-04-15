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Kağıthane'deki silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi gözaltında

Kağıthane'de, 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

15 Nisan 2015 11:38

Kağıthane'de 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışma üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları ilk incelemede bir grubun Akçil Sokak’taki dernek binasına ateş açtığını, dernekte bulunanların da içeriden karşılık vermesi üzerine silahlı çatışmanın başladığını belirledi.

Sokaktaki grupta yer alan Osman Kök (34) ve Murat Yavi (26) hayatını kaybetmiş, Burak Ataç (23) ile dernekte bulunan Umut Fırat (26), İbrahim Koçyiğit (29) ve Yunus Emre Aksakallı (40) yaralanmıştı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma, Şişli Hamidiye Etfal ve Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Çatışmanın ardından yapılan araştırmada, çatışmaya karıştıkları iddiasıyla biri 18 yaşından küçük, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan şüphelinin, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin ilk sorgularında, iki grup arasındaki husumet nedeniyle silahlı çatışmanın meydana geldiği belirlendi. İddiaya göre dernek üyeleri, aynı mahalle sakini olan gençleri dernek binası önünde oturmamaları konusunda uyardı. Bu tartışma, gerginliğe, bu durum da iki grup arasında husumete neden oldu. Benzer bir olay dün tekrar edince, bina önünde oturan bir genç, dernektekiler tarafından darp edildi. Akşam yaşanan çatışmanın fitilini de bu olayın ateşlediği öne sürüldü.

Öte yandan, çatışmadan haberdar olan ve hastaneye giden yaralı yakınları arasında da kavga yaşandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahalede ise 24 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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