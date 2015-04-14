Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 ölü

İstanbul Kağıthane'de 4 kişinin bir dernek binasına ateş açması üzerine çatışma çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Akcil Sokak'ta, Osman Kök, Murat Yavi ve 2 arkadaşı, aralarında husumet olan kişilerin bulunduğu Ayışığı Derneği binasına silahla ateş etti.



Burada bulunanlardan bazılarının silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Osman Kök, Murat Yavi ve beraberindeki 2 kişi ile dernek binasında bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, Şişli Hamidiye Etfal, Okmeydanı, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Kök ile Murat Yavi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.



Bu arada, hastane önünde toplanan yaralıların yakınları arbedeye neden oldu. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya ilişkin 24 kişiyi gözaltına aldı.

Üzerlerinde çok sayıda silah bulunan şüpheliler, emniyete götürüldü.



Hastane önlerinde ve çatışmanın yaşandığı bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.