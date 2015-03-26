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Kağıthane’deki patlamaya ilişkin Emniyet’ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adımlar Dergisi’nin giriş kapısı önüne bırakılan bombanın kapının açılmasıyla birlikte patladığını açıkladı

26 Mart 2015 11:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, dün akşam Kağıthane’deki ‘Adımlar’ dergisinin ofisinde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, giriş kapısına bırakılan bombanın kapının açılmasıyla patladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25.03.2015 günü saat 19.30 sıralarında İlimiz Kağıthane İlçesi Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:48 Kat:3 adresinde faaliyet gösteren Adımlar Fikir Kültür Siyaset isimli derginin giriş kapısı önüne bırakılan bombanın kapının açılması ile birlikte patlaması neticesinde Ünsal Zor (45) isimli şahıs olay yerinde hayatının kaybetmiştir. Bahse konu olayda; Ali Osman Zor (47), Cem Türkbiner (30) ve Cüneyt Karan (39) isimli şahıslar yaralanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bir apartmanın üçüncü katında patlama meydana gelmiş ve patlamada, 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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