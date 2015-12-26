Kağıthane'deki 'makam aracı' cinayetinin detayları belli oldu

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde lüks bir makam otomobilinde yaşanan cinayeti, öldürülen Gürkan Arıcan'ın iş arkadaşı Ercan P. üstlendi. Olay günü iş sebebiyle tartıştıklarını söyleyen Ercan P., "Silahımı çektim, elime davranınca silah patladı" dedi.

Anadolu Ajansı, Arıcan'ın kullandığı aracın CHP Milletvekili Gamze İlgezdi Akkuş adına kiralandığını iddia etmiş, AA'nın haberinin gerçekleri yansıtmadığını belirten CHP'li milletvekili ise yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.

“Gürkan'la 3 yıldır birlikte çalışıyorduk,

aramız bozuldu"

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün İstanbul Kağıthane'de yaşanan lüks makam otomobili cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Olay sonrası gözaltına alınan Gürkan Arıcan'ın iş arkadaşı Ercan P. cinayeti itiraf etti. Ercan P. ifadesinde “Gürkan A. ile 3 yıldır birlikte çalışıyorduk. Benim ondan habersiz iş yaptığımı söyleyince aramız bozuldu. Olay günü bunu konuşurken silahımı çektim. Elime davranınca silah patladı“ dedi. Şüphelinin ayrıca ölen Gürkan A.'nın eşiyle aralarında 6 aydır devam eden duygusal bir yakınlaşma olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Gürkan A., eşi ve katil zanlısı ile cinayetten birkaç saat önce bir arada oldukları ortaya çıktı.

Kağıthane, Hamidiye mahallesi, Selçuklu caddesi, Arıcılar Camii istikametinde dün gece saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayda 06 BG 3143 plakalı lüks otomobilin park halinde durduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri direksiyondaki şahsın tabancayla vurulduğunu tespit etti. Yapılan incelemede Gürkan A.'a ait olduğu belirlenen cesedin başından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine alarma geçen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Battal İlgezdi'nin şoförünün tamire bıraktığı araçta cinayet işlendi

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis Gürkan A.'ın bir oto elektrik şirketinin sahibi olduğunu tespit etti. Şüphelinin içinde öldürüldüğü aracın ise çakar, siren ve cam film takılması için bırakılan bir araç olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili yaptığı tahkikatta önce otomobili Gürkan A.'ın dükkanına bırakan kişiyi buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırılan Ataşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalıştığını söyleyen Ali T.'nin ifadesinde “2009 yılından bu yana Ataşehir belediyesinde çalışıyorum. Belediyenin çeşitli bölümlerinde her türlü aracı kullandım. Daha sonra önce başkan yardımcısının makam şoförü oldum. Bir yıldır da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin makam şoförlüğünü yapıyorum. Hafta sonları da bazen de Gamze Akkuş İlgezdi'nin İstanbul'da şoförlüğünü yapıyorum. 25 Aralık 2015 tarihinde belediyeden beni telefonla arayan bir yetkili Gamze hanımın Ankara'da kullanması için bir otomobil geldiğini, ancak araca siren, çakar lamba ve film cam yapılması gerektiğini söyledi. Ben de belediyenin anlaşmalı olduğu Gürkan A.'ın şirketini aradım ve aracı oraya bıraktım. İşin acele olduğunu söyledim" dediği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine işyerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler Gürkan A. ile yanında çalışan Ercan P.'nin saat 20.00 civarlarında işyerinden ayrıldıklarını tespit etti. Bunun üzerine telefonla aranan Ercan P. "Bir kaza oldu, hemen gel" denilerek karakola çağrıldı. Karakola gelen Ercan P. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Ercan P'nin olaydan hemen sonra mesajlaştığı Gürkan A.'ın eşi O.A.'da çelişkili ifadeler vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

"Bağırıp hakaret etmeye başlayınca onu korkutmak için silahımı çektim"

Polis tarafından sorgulanan şüpheli Ercan P. kısa süre içinde işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Ercan P.'nin ifadesinde “Onunla 3 yıldır birlikte çalışıyorduk. Son günlerde ondan habersiz işler yaptığımı ve para kaçırdığımı söylemeye başladım. Bu nedenle zaman zaman tartışıyorduk. Olay günü işimizi bitirdikten sonra birlikte dükkandan çıktık. O evine gidiyordu, ben de Göktürk'te dini bir toplantıya gitmeyi planlıyordum. Yolda farlarımı yakıp söndürerek onun durmasını sağladım. Aracımdan inip onun kullandığı otomobile bindim. Biraz konuşmak istediğimi söyledim. Eski konular yüzünden yine tartıştık. Bana bağırıp hakaret etmeye başlayınca onu korkutmak için silahımı çektim. Bu sırada silahı görünce elime davrandı. Mücadele sırasında silah patladı. Başından vuruldu. Korkarak oradan kaçtım" dediği öğrenildi.

Otomobile bindikten sonra Göktürk bölgesinde dini bir toplantıya katıldığını anlatan Ercan P. “Toplantıdan sonra vaaz veren hocayı Okmeydanı'na bıraktım. Evime doğru giderken polis beni arayarak bir kaza olduğunu Sadabat polis merkezi karakoluna gelmemi istedi. Ben de gittim. Orada gözaltına alındım" dediği öğrenildi.

Şüpheli Ercan P.'nin ayrıca polisteki ifadesinde ayrıca Gürkan A.'ın eşiyle aralarında 6 aydır devam eden duygusal yakınlaşma olduğunu söylediği belirtildi. Onunla mesajlaştıklarını iki kez de çay bahçesine gittiklerini anlatan Ercan P.'nin ancak cinayet olayının bununla bir ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan eş O.A. ise poliste ifade vermeyerek “susma" hakkını kullandı. Ancak yapılan çalışmalarda polis O.A.'nın cep telefonunda şüpheli Ercan P.'nin numarasının “Zeliş" kod adıyla kayıtlı olduğunu tespit etti. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.