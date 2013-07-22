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Yaşam

Kağıthane'de yangın

Kağıthane'de kullanılmayan iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi

22 Temmuz 2013 18:22

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangını çocukların çıkardığı iddia edildi.

Yangın Nurtepe Mahallesi, Osmanağa Caddesi, Ceyhan Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve dumanlar çevredeki apartman dairelerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası güçlükle kontrol altına alındı.

Mahalleli, yangının çıktığı binanın yıkılıp, yerine yenisinin yapılacağını belirterek, yangını kullanılmayan binada oynayan çocukların çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

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