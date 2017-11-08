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Kağıthane'de terör operasyonu, Heyet Tahrir Şam'a mensup iki şüpheli gözaltında

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Kağıthane'de önceden belirlenen üç adrese bu gece eş zamanlı operasyon düzenledi

08 Kasım 2017 08:05

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Kağıthane\'de önceden belirlenen üç adrese bu gece eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, El-Kaide\'den ayrılan El-Nusra Cephesi\'nin farklı bir kolu olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) üyesi iki şüpheli yakalandı. 
Şüpelilerin ikamet ettiği adreslerde; Browning marka bir tabanca ve bu tabancaya ait beş mermi, iki pompalı tüfek ve beş fişek ile çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyon neticesinde HTŞ (Heyet Tahrir Şam) adlı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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