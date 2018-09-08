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KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ VALİZDEN GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Kağıthane'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı

08 Eylül 2018 21:24

 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Fünyeyle patlatılan valizden giysi çıkarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi.
Olay saat 17.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarına bırakılmış bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞIN YAYIN YARIŞI
Polisin çevrede güvenlik önlemi almaya başlamasının ardından meraklı vatandaşlar da olay yerine akın etti. Polisin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların sosyal medyaya canlı yayın yaptığı görüldü.

GİYSİ ÇIKTI
Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizden giysi çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Etrafta toplanan meraklı kalabalık
-Cep telefonuyla görüntü çekenler
-Bomba imha uzmanının çalışmaları
-Fünye yerleştirilen valizin patlatılması
-Valizden çıkan giysiler
-Yolun trafiği açılması
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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