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Yaşam

Kağıthane'de, sucuk fabrikasında yangın!

Fabrika binasında yükselen siyah dumanlar çok uzaklardan görüldü

02 Nisan 2015 17:57

Kağıthane'de eski bir sucuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki eski fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İtfaiye müdahale etti

 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kağıthane, Şişli ve Seyrantepe itfaiye takımları sevk edildi. Fabrikanın önündeki cadde trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

 

6 kişi dışarı çıkarıldı

 

Binada mahsur kalan 6 kişiyi dışarı çıkaran itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bu arada, binanın güvenlik görevlileri, yangını görüntülemeye çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli arbede, polisin araya girmesiyle sona erdi.

 

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