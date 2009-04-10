Kağıthane'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kağıthane'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, kızı hastanede tedaviye alındı.
Merkez Mahallesi Deste Sokak'ta oturan Necmiye Dişkaya (44) ve kızı Özlem Dişkaya'dan (19) haber alamayan komşuları, kapıyı kırarak eve girdiklerinde anne-kızı baygın buldu.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Necmiye Dişkaya'nın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan zehirlenen Özlem Dişkaya hastanede tedaviye alındı.
Necmiye Dişkaya'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.