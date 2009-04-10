T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kağıthane'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, kızı hastanede tedaviye alındı.

10 Nisan 2009 03:00

Kağıthane'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, kızı hastanede tedaviye alındı.

Merkez Mahallesi Deste Sokak'ta oturan Necmiye Dişkaya (44) ve kızı Özlem Dişkaya'dan (19) haber alamayan komşuları, kapıyı kırarak eve girdiklerinde anne-kızı baygın buldu.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Necmiye Dişkaya'nın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan zehirlenen Özlem Dişkaya hastanede tedaviye alındı.

Necmiye Dişkaya'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24