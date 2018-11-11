Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de yüzü maskeli bir kişi, sokak üzerinde yürüyen H.D\'ye silahla 4 kez ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D.ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; yüzü maskeli bir kişi, koşarak Boncuk Sokak üzerine geldi. Burada H.D. isimli bir kişiye silahla 4 kez ateş etti. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşarak aşağı sokakta bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Olayı gören Mahalle sakini Selahattin Özden, \"Bir şahıs yürüyerek sokağa geldi. Ardından maskeli biri daha geldi ve arkasından 4, 5 kez ateş etti. Sonra tekrar sokaktan aşağı doğru taksiye binip kaçtı. İki kişide bu mahallede oturmuyordu. Yaralının ayağına ve iki bacağına kurşun isabet etmişti\" dedi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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