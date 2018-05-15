KAĞITHANE'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA: TAKSİ 30 METREDEN AŞAĞI UÇTU (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe\'de meydana geldi. Sürücüsünün park ederek bıraktığı taksi, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kaldırımı aşıp bariyerleri parçalayan taksi 30 metreden aşağı uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi çıkarmak için çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri kazayı şaşkın gözlerle izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Taksiden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

