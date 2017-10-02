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Yaşam

Kağıthane'de pompalı tüfekle soygun; 1 yaralı

Polis, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor

02 Ekim 2017 15:59

İstanbul Kağıthane'de kuyumcuya giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kendilerine karşı koyan çalışanı yaraladıktan sonra kaçtı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Etibank Caddesi'nde kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, tüfekle işyeri çalışanı M.G'yi etkisiz hale getirmek istedi. M.G'nin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu elinden yaralanan M.G, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. 

Polis, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Görgü tanığı Şükrü Eyidenbilir, maskeli kişilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirterek, ''Bir şey alamadan kaçtılar. Ellerinde pompalı tüfek vardı'' dedi.

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