Kağıthane'de patlama: 10 yaralı

T24 - Kağıthane’de meydana gelen bir patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Ulubatlı Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında faaliyet gösteren boya imalathanesinde, saat 17.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü patlamayla birlikte içeride bulunan 4 işçi, patlayan duvar ve camlardan dışarıya fırladı. Olayda, 3'ü ağır toplam 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.