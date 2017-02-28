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Yaşam

Kağıthane'de park halindeki minibüsler kundaklandı

Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı

28 Şubat 2017 23:11

Kağıthane'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA’da yer alan habere göre, olay, Seyrantepe Mahallesi Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık iki yıldır park halinde bulunun iki minibüs iddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.
 

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsleri sardı
 

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsleri sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
 

'Benim aracım buradaydı, neredeyse o da yanıyordu'
 

Mahalle sakinlerinden Enver Sandalcı "Bir senedir bu araçlar burada duruyor ve içinde tinerciler kalıyordu. Bir kaç defa şikâyet ettik, polis geldi dağıttı. Bugün de en son yakmışlar. Hatta benim aracım da buradaydı, neredeyse o da yanacaktı' diye konuştu.

Olayı gören vatandaşlardan eşkal bilgilerini alan polis ekipleri kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.

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