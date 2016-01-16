Kağıthane'de oksijen tüpü patladı, 5 araç alevler içinde kaldı

Kağıthane'de, ambulanstaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 hemşire yaralandı, 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'ndeki bir binadan yaşlı bir hastayı almaya gelen 112 Acil Servisambulansının sürücüsü aracı park etti. Ambulanstaki hemşire Ümran Gümüş hazırlık yaptığı sırada oksijen tüpü patladı.Patlamanın etkisiyle ambulansta çıkan yangında hemşire Gümüş yaralandı.Hemşire ve sürücü ambulansı terk ederken, alevlerin sardığı aracın freni boşaldı ve yokuş aşağı hareket etti.

Park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpan ambulansta patlamalar meydana geldi. Ambulansın çarptığı park halindeki 5 araç da alev aldı.

Patlama seslerine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alarak, olay yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve köpük kullanarak ambulansa ve diğer araçlara müdahale edip, yangını söndürdü.

Elleri yanan 112 Acil Servis ekibinden hemşire Ümran Gümüş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ambulans ve 5 araç kullanılamaz hale geldi. Yaşlı hasta ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Ayhan Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçinde hemşire olan ambulans yandı ve patlamalar meydana geldi. Bu sırada itfaiyeyi aramaya çalıştık. Belli bir süre yandıktan sonra freni boşalan ambulans araçlara ve direğe çarptı. Böyle olunca elektrikler de kesildi. Daha sonra itfaiye geldi ve yangını söndürdü"dedi.