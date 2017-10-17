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Kağıthane'de midibüs yangını

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de park halindeki midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi

17 Ekim 2017 11:34

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) Kağıthane\'de park halindeki midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde park halinde bulunan midibüs sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Midibüsten dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan midibüse su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yanan  midibüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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Hasan YILDIRIMKağıthaneEyüp Sultan CaddesiMidibüstenKısaYananFOTOĞRAF

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