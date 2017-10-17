 KAĞITHANE'DE MİDİBÜS YANGINI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halindeki midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde park halinde bulunan midibüs sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Midibüsten dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan midibüse su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

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Yanan midibüsten çıkan dumanlar

İtfaiye ekibinin müdahalesi

Yangının söndürülmesi

Kullanılmaz hale gelen midibüs

Genel ve detaylar

