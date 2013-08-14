Kağıthane'de katliam: 4 ölü

İstanbul Kağıthane'de bir evde silahla vurularak öldürülmüş 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın birinci katında saat 03.00'da meydana geldi.



İddialara göre, Agah Demir'e ait daireden gelen silah sesleri üzerine çevrede oturan vatandaşlar kapıyı kırarak eve girdi. İçeride 4 kişinin kanlar içerisinde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Yasemin Demir eşi Agah Demir ile Erkan İhsan Engin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Kübra Kalaycı (17) ise olay yerindeki ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemeleri devam ederken polis cinayetin nedenini araştırıyor.