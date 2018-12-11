Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Olay Kağıthane Harmantepe Mahallesi Doğu sokakta gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler çökmenin yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlarına beton bariyerler koyarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin çöken molozları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

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