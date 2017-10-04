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KAĞITHANE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ 

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA Örnektepe Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu

04 Ekim 2017 09:49

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA
Örnektepe Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna çalışmaları başarılı olmayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kadını zorla indirdi.

Olay saat 05.00 sıralarında Kağıthane de bulunan Örnektepe Köprüsü üzerinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için köprünün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşıda korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.  Topkapı istikametine yol kesilerek  trafik durduruldu. Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle  oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:-
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-Korkuluklardaki kadın
-Arkadaşının onu tutması
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin kadın korkuluklardan alması
-Kadının kelepçe takılarak polis aracına bindirilmesi
-Trafik
-Genel ve detaylar
 

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