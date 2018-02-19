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Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi; mahalle sakinleri isyan etti

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi

19 Şubat 2018 14:41

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. 
Kaza Yahya Kemal Mahallesi, Akıcı sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BD 8597 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Bahçe duvarına çarpan hafriyat kamyonu daha sonra yola devrildi. O sırada yolda herhangi bir kişinin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Olayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. 

Öte yandan devrilen kamyonu kurtarmak için kaza yerine vinç ve iş makinesi getirildi. Yolun kapalı olması nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kurtarma çalışmaları sırasında devrilen kamyonun yanından geçmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen kamyon iş makinesi ve vinç yardımıyla düzeltildi. kurtarma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.

\"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK\" 

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Alaaddin Konuk ,“Sabah saatlerindeydi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Kamyonun kapıda devrildiğini gördük. Daha önce de 4 defa olmuştu. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Mağduruz bir önlem alınmasını istiyoruz.  Sabah saatleri nedeniyle yolda kimsenin olmaması büyük bir şanstı\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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