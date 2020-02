Kağıthane'de Geleneksel 23. Okçuluk Yarışması düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE Belediyesi’nin düzenlediği Sadabad Şenlikleri’nde okçuluk müsabakalarının 23.sü düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli Yalçın ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın katıldığı yarışlara 50’nin üzerinde okçu katıldı.

Yarışma öncesi Mehteran takımı izleyenlere konser verdi. Dün yapılan yarışmaya geçilmeden önce konserin ardından okçular geleneksel ve modern olmak üzere 2 farklı kategoride gösteriler sundu. Okçuluk Yarışları’nda ıslık sesi çıkaran oklar, savaş talimleri, kadınların savaşlardaki yeri, geleneksel savaş aleti topuz ve dönemin okçuluk kıyafetleri de tanıtıldı. Geleneksel ok atış teknikleri teatral olarak canlandırıldı.

Gösterilerin ardından sırasıyla Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli Yalçın birer konuşma yaptı. AK Parti Milletvekili Fatma Benli Yalçın ramazan öncesi izleyenlere hayırlı ramazanlar\' diledi ve 13 Mayıs’ta kutlanacak Anneler gününün de unutulmaması gerektiğini söyledi. Yarışmalara geçildi. Modern dalda okçular kendi aralarında yarıştı.Geleneksel ve modern okçular yarışların sonunda içinde 10 çeyrek altın bulunan testiyi okla kırmak için yarıştı. Testiyi okçuluk sporuyla uğraşan Dr.Murat Özveri kırdı. Modern ve geleneksel okçuların sırayla katıldığı atışların sonunda küpü kırmayı başaran Murat Özveri, 10 çeyrek altının da sahibi oldu.

“ 100 BİN ÖĞRENCİYE OKÇULUK DERSİ VERİLDİ ”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “ Hasbahçe’degeleneksel sporlarımızı yaşatıyoruz geçtiğimiz hafta içersinde Hıdırellez şenliklerimizi ve yağlı güreş müsabakalarımızı yaptık, Şimdi ise bisiklet yarışmalarımızı yaptık uçurtma şenliğimizi yaptık yin geleneksel okçuluk müsabakalımızı başlattık. Modern atışlar ve ardından da küpe atışlarımız var. İçinde çeyrek altınların olduğu, küpü vuran çeyrek altınları alacak. Okçuluğa Kağıtahane’de çok fazla önem veriyoruz. Okçuluk ile ilgili özel eğitimler veriyoruz. Okçuluk araç gereçleri ile donatılmış minibüsümüz var. Okullarımız tek tek ziyaret ediyor, her okulumuzda 1 hafta kalıyor, tüm çocuklarımıza ok atmayı öğretiyor. Yıllardan beri yapılan çalışmalarla 100 binin üzerinde çocuğumuza ok atmayı öğrettik. Gerçekten önemli geleneksel bir sporumuz, Kağıthane’de uygulamaktan çok mutlu olduğumuz bir sporumuz” dedi.

