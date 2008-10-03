Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü



Kundaklandığı öne sürülen iki araç alev alev yanarken, doğalgaz servis kutusu da yanmaya başladı. Gece yarısı büyük panik yaşandı



Alınan bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Görgülü Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 10 metre arayla park edilmiş 34 FFM 89 ve 34 VF 9391 plakalı 2 otomobil belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin hemen yanındaki doğalgaz servis kutusuna da sıçradı. Doğalgaz kutusundan sızan gazla karışan alevler büyük tehlike yarattı. Hem otomobiller hem de doğalgaz kutusu yanmaya başlayınca sokakta bir alev topu oluştu.



ELEKTRİK TELLERİ KOPTU



Meydana gelen patlamalar nedeniyle çevrede toplanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Metrelerce yükselen alevlerin elektrik tellerine değmesi sonucu, teller yanarak koptu. Mahalle sakinleri yangının kendi araçlarına sıçramasını engellemek için otomobillerini çekerek başka sokaklara park etti. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı. Güçlükle sokağa girebilen itfaiye araçları yanan araçlara ve doğalgaz servis kutusuna köpükle müdehale etti. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 otomobil ile 1 motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.



KUNDAKLAMA İDDİASI



Mahalle sakinleri olayın kundaklama olabileceğini iddia ederek, "Önce 3 defa patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımız da araçların alevler içinde kaldığını gördük. Alevler yükselince yangının binalara sıçrama tehlikesine karşı kendimizi sokağa attık." diye konuştu. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ve mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda yangınla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.



