KÂĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Kâğıthane\'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle binalar boşaltılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Merkez Mahallesi Kaan sokakta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken duvar ve önlemler

-Genel ve detaylar

