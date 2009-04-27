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Yaşam

Kağıthane’de bina çöktü

Kağıthane'de bir bölümünde çökme meydana gelen inşaat halindeki binada çalışan işçilerden 4'ü yaralandı.

27 Nisan 2009 03:00

Kağıthane'de çökme meydana gelen inşaat halindeki binada çalışan 4 kişi yaralandı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Cendere Yolu üzerinde bir otomotiv firmasına ait inşaat halindeki binanın 3. katında beton atıldığı sırada, katın bir bölümü çöktü.

Binada çalışan Mehmet Yaşar, Sadi Güler, Mehmet Güler, Mustafa Yalçın yaralandı.

İtfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralılar çevredekilerin de yardımıyla Şişli ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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