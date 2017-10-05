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Kağıthane'de 4.5 kilo eroin ele geçirildi

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN /İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine yapılan baskında 4

05 Ekim 2017 19:29

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN /İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine yapılan baskında 4.5 kilogram eroin ele geçirildi. PKK terör örgütüne üyelikten kaydı bulunan M.Ş.Y gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kağıthane ilçesi genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Çağlayan Mahallesi\'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Adresi belirlenen kişinin evine dün akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda  M.Ş.Y gözaltına alındı. M.Ş.Y\'nin evin de yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır yaklaşık 4,5 kilogram eroin, hassas tartı, iki adet cep telefonu ele geçirildi. Eroinin  piyasa değerinin yaklaşık 160 bin lira olduğu öğrenildi. Daha önceden PKK terör örgütüne üyelikten kaydı bulunan M.Ş.Y, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'nde yapılan sorgusun ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)


 

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