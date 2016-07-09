Kâğıthane'de 17 araç kundaklandı!

Kâğıthane'de park halinde bulunan 17 otomobil kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alev topuna dönen araçlar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Olay 04.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Alapınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nurtepe Spor Tesisleri önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, park halinde bulunan otomobillerin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçları yakan saldırganlar sokaktan kaçarak uzaklaşırken, yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan araçlara müdahale etti.Güçlükle kontrol altına alınan alevler sonucunda otomobiller hurda yığınına döndü.Polis sokak başında zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.Öte yandan olay yerine şerit çeken ekipler sokak içerisinde ve araçlarda incelemelerde bulundu.

Aracını yanmaktan son anda kurtardığını belirten bir mahalleli: "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Apar topar aşağıya indim ve aracımı çektim. Benim aracım zarar görmedi ancak komşularımın çoğunun araçları yandı. 17 araçta hasar oluştu.3 veya 4 aracıda yanmaktan kurtardık" şeklinde konuştu.

Polis kundaklama olayına karışan saldırganların yakalanması için çevrede çalışma başlattı.