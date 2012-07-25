T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kağıthane Deresi'ndeki balıklar ölüyor

Kağıthane Deresi'ne bu sabah saatlerinde derenin bazı kesimlerinde su yüzeyinde ölü balıklar görüldü

25 Temmuz 2012 15:36

İstanbul'un 'mini çılgın projesi' olan Kağıthane Deresi'ne boğaz suyu pompalanması sonucu bu hafta derede görülmeye başlanan balıklar toplu olarak katledildi.

Kağıthane Deresi'ne bu sabah saatlerinde derenin bazı kesimlerinde su yüzeyinde ölü balıklar görüldü.

Bölge sakinlerinden Günay Tekel, balık ölümlerinin çevredeki fabrikaların atık sularından kaynaklandığını ileri sürdü.

Tekel, temizlendikten sonra deniz suyu aktarılan dere yatağında balıkların görülmeye başlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Balıkların akın akın çıktığını görüyorduk ve bundan büyük zevk alıyorduk. Ancak şu rezalete bakın. Kimyevi madde üreten fabrika var yukarıda. Sanırım oradan sanılan sudan etkilendi balıklar. Sabahleyin ağır bir koku ve su yüzeyinde yağımsı bir tabaka vardı. Ondan kaynaklanan bir durum.”

Derede balıkların öldüğünü gören vatandaşlar, duruma tepki göstererek, yetkililerden konuya acil çözüm bulmalarını istedi.

ETİKETLER

Kağıthane DeresibalıklarölğüyorKimyevi madde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24