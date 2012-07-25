Kağıthane Deresi'ndeki balıklar ölüyor

İstanbul'un 'mini çılgın projesi' olan Kağıthane Deresi'ne boğaz suyu pompalanması sonucu bu hafta derede görülmeye başlanan balıklar toplu olarak katledildi.

Kağıthane Deresi'ne bu sabah saatlerinde derenin bazı kesimlerinde su yüzeyinde ölü balıklar görüldü.

Bölge sakinlerinden Günay Tekel, balık ölümlerinin çevredeki fabrikaların atık sularından kaynaklandığını ileri sürdü.

Tekel, temizlendikten sonra deniz suyu aktarılan dere yatağında balıkların görülmeye başlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Balıkların akın akın çıktığını görüyorduk ve bundan büyük zevk alıyorduk. Ancak şu rezalete bakın. Kimyevi madde üreten fabrika var yukarıda. Sanırım oradan sanılan sudan etkilendi balıklar. Sabahleyin ağır bir koku ve su yüzeyinde yağımsı bir tabaka vardı. Ondan kaynaklanan bir durum.”

Derede balıkların öldüğünü gören vatandaşlar, duruma tepki göstererek, yetkililerden konuya acil çözüm bulmalarını istedi.