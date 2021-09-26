Kağıthane’de kadın cinayeti: Nurgül Altıntaş'ı öldüren bekçi gözaltına alındı

Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bekçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı bekçi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınında bir araya geldi. Burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan 34 DTS 690 plakalı otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi.



Altıntaş'ı ağır yaralayan bekçi, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Boynundan ve göğsünden yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş yaşamını yitirdi.

Bekçi gözaltında



Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi bekçiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Altıntaş'ın öldürüldüğü otomobilin de bekçi tarafından kiralandığı belirtildi. (DHA)