Kâğıthane'de İETT şoförünü darp ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Kâğıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darp ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<div class="share-icon google-subscribe">\n<p>Alınan bilgiye göre, İETT şoförü E.D. ve oğlu M.S.D. 20 Ocak'ta, Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde yol verme kavgası nedeniyle darbedildi.</p>\n<p>Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirledi. S.A, R.V, Y.K. ve H.B. ekiplerce gözaltına alındı.</p>\n<p>Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ibb-sozcusu-murat-ongun-kagithane-ve-eyupsultan-da-iett-otobuslerimize-ve-soforlerimize-yonelik-saldirilar-olmustur,928345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kağıthane ve Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur</a></strong></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>