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Kâğıthane'de İETT şoförünü darp ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2021 19:36

Kâğıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darp ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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