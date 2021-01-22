İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kağıthane ve Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün Kağıthane'de bugün de Eyüpsultan'da İETT otobüsleri ve şoförlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Ongun, bugünkü saldırıda yaralanan çalışanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Ongun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Dün Kağıthane’den sonra bugün de Eyüpsultan’da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte.'' açıklamasını yaptı.