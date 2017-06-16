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Yaşam

Kağıt yüklü TI'da yangın

Kağıtlar yola indirilerek, yangın tamamen söndürülebildi

16 Haziran 2017 14:56

Düzce'de TEM yolunda kağıt yüklü TIR'ın dorse kısmında yangın çıktı. Kağıtlar, iş makinesiyle dorseden boşaltılarak yangına müdahale edildi.

İstanbul yönüne giden Musa Üzümcü yönetimindeki 34 AP 5495 plakalı kağıt yüklü TIR'ın arka lastikleri, TEM yolunun Düzce Kaynaşlı İlçesi, Darıyeri Yörükler Köyü mevkisinde tutuştu.

Yangını fark eden sürücü, TIR'ı dorseden ayırdı. Lastiklerde başlayan yangın dorseye ve kağıtlara sıçradı. Sürücünün haber vermesiyle gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınmasına rağmen kağıtlar içten yanmaya devam etti. Bunun üzerine Karayolları iş makinesiyle dorsedeki kağıtlar boşaltıldı. Yola indirilen kağıtlara itfiye su sıkarak yangını tamamen söndürdü.

Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. TIR'ın kaldırılması ardından ulaşım yeniden normale döndü. TIR sürücüsü Musa Üzümcü, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) 

 


 

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