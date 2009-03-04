Kâğıt uçaklar yarıştı

Uludağ Üniversitesi (UÜ), Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılacak ‘Dünya Kağıt Uçak Yarışması'nın (Red Bull Paper Wings) Türkiye elemelerine ev sahipliği yaptı. 85 ülkeden kâğıt uçak pilotlarının katılacağı dünya finalinde yer almak isteyen adaylar kâğıt uçaklarıyla akrobasi, en uzak mesafe ve en uzun havada kalma süresi kategorilerinde jüri önünde yarıştı.



Dünya kâğıt uçak pilotlarının Türkiye elemeleri, Uludağ Üniversitesi'nde başladı. Toplam 12 üniversitede yapılacak Türkiye elemelerinde, akrobasi, en uzak mesafe ve en uzun havada kalma süresi olmak üzere 3 kategoride birinci olanlar belirlenecek. Dereceye girenler, Salzburg kentinde 1-2 Mayıs tarihleri arasında 85 ülkeden kağıt uçak pilotlarının katılacağı dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak.



Red Bull Temsilcisi Bilgehan Çelik, Bursa'daki yarışma ardından Konya'da Selçuk, Gaziantep, Kocaeli, Adana'da Çukurova, İzmir'de 9 Eylül, Ankara'da Gazi, Hacettepe, ODTÜ, İstanbul'da İTÜ ve Marmara ile Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi'nde ulusal elemelerin yapılacağını söyledi. Herkesin katılımına açık yarışmada bir parça kâğıt, yaratıcı fikir, becerikli kollar ve idealist hevesle büyük başarılar elde etmenin mümkün olduğunu belirten Bilgehan Çelik, “3 kategoride en iyi dereceyi yapanlar Pegasus Havayolları ile Avusturya’daki dünya finaline uçacak ve Avrupa uçak bileti paketi kazanacak. Ayrıca okullardaki elemelerde kategori birincisi olan pilotlar, Pegasus Havayolları’ndan yurt içi gidiş- dönüş uçak bilet kazanacak” dedi.



Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Yrd.Doç.Dr. Egemen Dere ve Türk Hava Kurumu (THK) Nilüfer Şube Başkanı Nizamettin Gökgürler ile THK Nilüfer Model Uçak Öğretmeni Koray Köktürk jüri masasında yarışmacılardan kağıt uçakları hakkında bilgi aldıktan sonra becerilerine puan verdi. Prof. Dr. Behbut Cevanşir Spor Salonu'nda kâğıt uçaklarını yapan öğrenciler, daha sonra bu uçaklarına deneme uçuşları yaparak becerilerini arttırmaya çalıştı. (DHA)

