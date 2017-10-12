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Kağıt toplayan motosikletliye 2 ayda, 3 bin 400 lira para cezası

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta asayiş ve trafik ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim yapıldı

12 Ekim 2017 16:56

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta asayiş ve trafik ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Motosikletiyle 10 yıldır kağıt toplayarak, geçimini sağlayan 50 yaşındaki Salman Arsu\'ya 2 ayda, 3 bin 400 lira para cezası kesildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz takılan motosikletlerin çevreye rahatsızlık vermesi; motosikletlerin ehliyetsiz, tescilsiz ve plakasız kullanılmasına karşı çeşitli noktalarda uygulama yaptı. Motosikletlerin trafik tescil belgesi, sürücü ehliyeti ve plaka denetimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı. 
2 AYDA 3 BİN 400 TL CEZA KESİLDİ
Tren garı önündeki uygulamada, arkasına sepet bağlı bir motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde, motosikleti kullanan ve 10 yıldır kağıt toplayarak, geçimini sağlayan 3 çocuk babası Salman Arsu\'nun ehliyeti olmadığı tespit edildi. Sürücüye bin 750 lira para cezası kesildi. Arsu\'ya 2 ay önce de ehliyetsiz, ruhsatsız ve tescilsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle bin 650 TL para cezası kesildiği belirlendi. Toplamda, 2 ayda, 3 bin 400 lira para cezası kesilen Arsu, \"Söyleyecek bir şeyim yok. Polise karşı gelinmez. Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Ne yapayım. Bu sefer plakası, tescili, muayenesi var, ama ehliyetim yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz\" dedi.

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