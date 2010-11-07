Kağıt toplayan küçük Hüseyin'i dozer ezdi

T24 - Kağıt toplayan 13 yaşındaki Hüseyin’i, dozer çöplerle birlikte ezdi...



Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki çöplük alanda kağıt toplayan 13 yaşındaki Hüseyin Seyrek, iş makinesinin altında kalarak korkunç biçimde yaşamını yitirdi.

İlköğretim okulu öğrencisi Hüseyin Seyrek, ağabeyi Hüseyin Seyrek’le (17) birlikte dün saat 15.00 sıralarında atık kağıt ve teneke toplamak üzere Yenişehir Mahallesi’ndeki çöplüğe gitti. İddiaya göre, Hüseyin Seyrek, bölgedeki çukura girerek atıklar arasında teneke ve demir parçaları toplamaya başladı. Belediyeye ait dozerle çöpleri ezen Mustafa Eker, küçük çocuğu fark edemedi. Hüseyin Seyrek, çöplerle birlikte ezilerek yaşamını yitirdi.

Sedat Seyrek bir süre sonra kardeşini göremeyince aramaya başladı. Bulamayınca da durum güvenlik güçlerine bildirildi. Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Hüseyin Seyrek’in izine rastlanmayınca, iş makineleriyle çöplerin doldurulduğu çukur kazıldı ve talihsiz öğrencinin ezilmiş cesedi çıkarıldı.

Hüseyin Seyrek’i çöplerle birlikte ezdiği gerekçesiyle dozer operatörü Mustafa Eker gözaltına alındı.



