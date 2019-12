Kâğıt tasarımları

Yaratıcılıkta sınır tanımayanlar için biraz demode gelebilir ama yine de kullanmadan edemedik. Kâğıtların dekorasyondaki cazibesine kapıldık ve yine bir sürü tasarıma imzamızı attık.



Kullan at çöp kutusu



Elinizde bulunan kese kâğıtlarını değerlendirmek için en iyi yollardan biri, onları kese kâğıdı formunda katlayıp çöp kutusu olarak kullanmak. Evinde kendi icatlarını kullanmaktan hoşlananlar ve doğaya saygılı olanlar için çok pratik ve kullanışlı bir tasarım. Yapmanız gereken, kese kâğıdını katlayıp zımbalamak ve üst kısmını dışa doğru iki üç defa kıvırmak. İşte size pratik bir kullan at çöp kutusu.



El yapımı bordürler



Duvarlarında bordür kullanmayı sevenler eski günleri hatırlamalılar. Çocukluk yıllarında okulda öğretilen el işi kâğıt desenleri bu konuda size yol gösterebilir. Uzunca bir şerit olarak keseceğiniz 10-12 cm boyutundaki bir kağıdı yelpaze biçiminde katladıktan sonra makasla istediğiniz şekilde kesip çift taraflı bant veya tutkalla duvarınıza yapıştırın.



Dekoratif panolar



Panosuz yapamayanlar için uyguladığımız bu yöntemde, raptiye batırılacak kadar yumuşak herhangi bir malzemeyi duvar kâğıdıyla kapladık. Sonuç son derece estetik ve bir o kadar da işlevsel oldu.



Saatlerde kâğıt yanılsaması



Şeffaf bir duvar saatini üç boyutlu bir hale getirmenin en pratik yolu, duvarda kullanılan kâğıdın aynısını saatin arkasına yapıştırmaktır. Saatin ebadında kesilen duvar kâğıdı, deseni önde kalacak şekilde saate yapıştırılıyor ve duvarda bir boyut kazanmış oluyor.



Balerin sehpalar!



Klâsik sehpaları formlarından kurtarıp farklı bir tarz yaratmak için de yine akılcı bir yoldur kâğıtlar. Bu kez sehpamıza etek giydirip biraz hareketlendirmek istedik. Bunun için uzunca bir şerit kesip 1 cm aralıklarla ters düz olarak katlayın. Katladığınız her katı tel zımbayla sabitleyin ve ters çevirdiğiniz sehpanın altına döşeme zımbasıyla çakın. Hareketli mekânların vazgeçilmez bir objesi olacak kadar iddialı!



Dosyalara düzen şart!



Evde veya iş yerinizde kullandığınız dosya depolama sistemlerini daha sevimli bir hale getirmek istiyorsanız yine yapışkanlı kâğıtlar ya da duvar kâğıtları işinizi görebilir. Farklı renklerdeki kâğıtları, kaplayacağınız malzeme boyutunda kesip yapıştırın. Böylece pek çok farklı dergiliğe sahip olacaksınız ve onlar depolama sistemi olmaktan çıkıp odanızda dekoratif birer obje olarak yerlerini alacaklar.