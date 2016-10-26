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Sağlık

Kağıt reçeteye başhekimlik onayı şartı kaldırıldı

SGK tarafından 15 Ekim'de başlatılan kağıt reçetelere başhekimlik onayı şartı yarından itibaren kaldırılıyor

26 Ekim 2016 18:53

15 Ekim 2016 tarihinde başlatılan uygulamanın, kurum tarafından yapılan yazılı açıklamayla yarından itibaren kaldırıldığı açıklandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Eczacı Nurten Saydan, SGK tarafından halkı, hastane ve eczanelerimizi mağdur edecek bu uygulamadan vakit geçirmeden vazgeçilmiş olmasını sendika açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Saydan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kurum tarafından hekimlerin gereksiz yere kâğıt reçete yazması engellenemediği gerekçesiyle 15 Ekim 2016 Cumartesi günü başlatılan yeni uygulamaya göre hekimler 'Sistemlerin çalışmaması nedeniyle E-reçete düzenlenememiştir" ifadesini ekleyip kâğıt reçete yazacak olursa, bu reçeteler ancak hastane başhekimlerince onaylanınca eczanelerce kabul edilmekteydi. Bu durum hastanede muayene olup reçetesini yazdıran hasta vatandaşla, eczacılarımızı karşı karşıya bırakmaktaydı. SGK tarafından uygulamanın geri çekilmesi, vatandaşlara ilaç hizmeti veren eczacılarımızı memnun etmiştir. Doktorlara E-reçete yazdırmak için sözleşmeli eczaneleri ve ilaç almaya çalışan vatandaşlarımızı zor durumda bırakan bu uygulamaya yaptığımız itirazımızın haklılığı, sahadan gelen geri bildirimlerle de doğrulanmıştır. Kurum tarafından vatandaşı, hastaneleri, eczanelerimizi mağdur edecek bu uygulamadan vakit geçirmeden vazgeçilmiş olmasını sendika olarak olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."

Reçetelerin elektronik ortamda E-imza ile yazılmasının başlangıçtan itibaren istedikleri bir durum olduğunu belirten Nurten Saydan, "E-imza ile imzalanmış elektronik reçeteler; bizlerin daha güvenilir ortamda ilaç vermesini sağladığı gibi bir sürü lüzumsuz kâğıt tüketimini de azaltacaktır. Ama bulunan çözüm yanlıştı. Bunun yerine, doktorların elektronik reçete yazmasını özendirecek, teşvik edecek uygulamalarda bulunmasını kamuoyu aracılığıyla yetkililerden bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

 

 

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