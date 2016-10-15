Kağıt reçetede yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün (15 Ekim) itibariyle hastanelerden yazılan kağıt reçetelerin başhekim tarafından onaylanması şartı getirdi. Başhekim onayı olmayan kağıt reçeteleri eczaneler kabul edip işlem yapamayacak.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'e konuşan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, TEİS olarak reçetelerin elektronik ortamda e-imza ile yazılmasını baştan beri desteklediklerini belirterek, “E-imza ile imzalanmış elektronik reçete bizlerin daha güvenilir ortamda ilaç vermesini sağladığı gibi bir sürü lüzumsuz kağıt tüketimini de azaltacak. Ancak hastanelerden yazılan kağıt reçetelerin başhekim tarafından onaylanması şartı sorun yaratacak” dedi.

Vatandaş zarar görecek

Saydan şöyle devam etti:

SGK tarafından hekimlerin gereksiz yere kağıt reçete yazması engellenemediği için bugün itibariyle başlayacak olan yeni uygulamaya göre hekim ‘Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir’ ifadesini ekleyip kağıt reçete yazacak olursa bu reçeteler ancak hastane başhekimleri tarafından onaylanınca eczanelerce kabul edilecektir. Ülkemizdeki resmi ve özel tüm 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarından yani hastane, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde uygulamaya konulan bu durumdan en çok zarar gören yine vatandaşlarımız olacaktır.

İlaç veremeyeceğiz

Doktora yazdırdığı kağıt reçete ile eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza reçetelerinde başhekimlik onayı ve mührü olmadığı için ilaç veremeyeceğiz. Çünkü, SGK başhekimlikçe onaylanmayan kağıt reçetelerin bedelinin kurumca ödenmeyeceğini ve sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerektiğini Sağlık Uygulama Tebliği ve yayınladığı duyuru ile bildirmiş bulunmakta. Bu durum başhekimlikte onay için bekleyen hasta kuyrukları oluşacaktır. Diğer yandan, Türkiye’deki bölgesel elektrik ve internet kesintileri, arızaları hepimizin malumudur. Böyle durumlarda eski günlerde olduğu gibi hastanelerimizde doktora yazdırdığı kağıt reçeteyi onaylatmak için bekleyen ‘hasta kuyrukları’nı artıracaktır.

Uygulamadan vazgeçin



Kurum tarafından vatandaşı, hastaneleri, eczanelerimizi mağdur edecek bu uygulamadan vazgeçilmesini , doktorların elektronik reçete yazmasını özendirecek, teşvik edecek uygulamalarda bulmasını bir kez daha talep ediyoruz.”

SGK duyurusu

“Bilindiği üzere 7.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 15.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sağlık Uygulama Tebliğinin Elektronik reçete uygulaması başlıklı 4.1.5 maddesinin beşinci fıkrası “MEDULA sisteminin veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin ‘Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir’ ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare başhekim tarafından onaylanmalıdır. Bu itibarla sistemlerin çalışmaması nedeniyle 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca e-reçete düzenlenemediğinde oluşturulan manuel reçetelerin ‘Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir’ ibaresi ile birlikte başhekimlik tarafından da onaylanması zorunludur. Başhekimlik onayı olmayan 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen manuel reçetelerin bedeli Kurumca ödenmeyeceğinden sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir.”