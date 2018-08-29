Kağıt krizi Uykusuz dergisini de vurdu

Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de ayakta kalma savaşı veriyor. Son dönemde yükselen kağıt fiyatlarından etkilenen basılı yayınlar arasına Uykusuz dergisi de girdi.

Uykusuz'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dergi, yayın hayatına devam edebilmek için zam yapma yoluna gitti. Açıklamada belirtildiğine göre eğer zam yapılmasaydı, dergi yayın hayatına son verecekti.

Açıklamada hükümetin kağıt politikası da eleştirildi. Türkiye'nin 1963 yılında kağıt üretimine başladığı ancak mevcut hükümetin SEKA'nın (Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş) ürettiği kağıdın ithal kağıttan daha pahalı olduğunu öne sürerek bu kurumu özelleştirdiği vurgulandı. Derginin yalnızca kağıt alımında değil, yazılı basının tüm aşamalarında döviz kullanmak zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, yeniden basım yapabilmek için masrafların iki katına çıktığı vurgulandı.

Derginin fiyatına zam yapılmaması için tüm yolların denendiği belirtilen açıklamada, derginin gelecekte basıma devam edip edemeyeceğinin bilinmediği kaydedildi. Uykusuz'un yaptığı açıklamanın tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz:



Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor değer kaybetmesiyle birlikte bazı gazeteler zam yapma seçeneğine gitmiş, Aydınlık gazetesi ise yayına 3 günlük ara vermişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde LeMan dergisi çizerinden "Haftaya LeMan nasıl çıkacak onu düşünüyoruz" açıklaması gelmişti.