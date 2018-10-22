Kağıt krizi nedeniyle bugüne kadar 1000 gazeteci işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı basın emekçileri raporunda kağıt fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle bugüne kadar 300 gazete, dergi ve matbaanın kapandığı bildirildi. Rapora göre en az bin basın emekçisi işsiz kaldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre İşçi sendikaları, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba tarafından hazırlanan ‘ Basın ve Yayın Emekçileri Raporu’nda Türkiye’de medya alanında yaşanan sıkıntılar gözler önüne serildi. Raporda, yaşanan ekonomik krizin basın ve yayın emekçilerini yakından etkilediği belirtildi.

Raporda, ekonomik kriz nedeniyle kağıt fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklı olarak şu ana kadar 300 gazete, dergi ve matbaanın kapandığı ifade edildi. Raporda, yer alan bazı tespitler ise şunlar:

- 2018 yılının ilk 7 ayında basın yayın sektöründe çalışanların sayısı 92 bin 159 kişiden 91 bin 443 kişiye düştü.

- Sektörde çalışan sayısındaki düşüşün ana nedeni kur krizine bağlı olarak kapanan iş yerleridir.

- AKP iktidarı süresince basın ve yayın organları üzerinde kurulan baskı ve denetimler nedeniyle yüzlerce gazeteci ve basın emekçisi işsiz kalmış veyahut cezaevine konmuştur.

- Özellikle OHAL döneminde 2 bin 500’den fazla basın emekçisi işinden olmuştur.