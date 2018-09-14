Kağıt krizi büyüyor; Arka Kapak okurlarına veda ediyor

Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de ayakta kalma savaşı veriyor. 3 yıldır yayın hayatını sürdüren aylık kültür ve sanat dergisi Arka Kapak okurlarına veda etti. Arka Kapak, yayın hayatını sonlandırdığını, "İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle 36. sayımızdan sonra yayın hayatında olamayacağımızı üzülerek belirtmek istiyoruz" sözleriyle duyurdu.

İşte Arka Kapak tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Arka Kapak okurları;

Türkiye’nin en iyi kitap ve kültür dergisi olma yolunda çıktığımız bu serüvenimizde 3 yıldır ara vermeden her ay sizlerle buluştuk.

Heyecan ve emekle hazırladığımız her sayıyı sizlere ulaştırmaya çalıştık.

İlk sayımızdan son sayımıza kadar birlikte büyüdük, öğrendik, paylaştık ve çoğaldık…

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle 36. sayımızdan sonra yayın hayatında olamayacağımızı üzülerek belirtmek istiyoruz.

Başta yola çıktığımız yazar ve çizerlerimize, dergimizin her aşamasına destek veren tüm ekibimize ve yayın serüvenimizde bizi yalnız bırakmayan siz değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Hoşça kalın!”