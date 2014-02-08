Kağıt kesiği neden çok acıtır?

Kağıt kesiği kadar minik kesiklerin beklediğimizden fazla acımasına her seferinde şaşırırız. Genellikle kanamaya bile sebep olmayan bu kesikler neden bu kadar çok acır?

Kağıt kesiği jilet kesiğine bir farklılık dışında çok benzer.

Jilet düz ve temiz bir kesik oluştururken geride enfekte olmaya sebep verecek parçalar bırakmaz. İlk başta acısa da genellikle birkaç dakika sonra geçer.

Kağıt kesiği ise deriden geçtiği esnada geride enfeksiyona sebep olacak minik parçalar bırakır.

Kağıt, ağaç ve çeşitli kimyasal maddelerden elde edilir. Kağıt deriyi keserken bu maddeler yaranın içinde kalır ve ciltteki ağrı reseptörlerini uyarır.

Ufak bir yara olduğu için deri hemen kapanır. Ancak içeride kalan parçacıklar sizi rahatsız etmeye devam eder.