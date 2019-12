-KAĞIT İSRAFINA KURYE SİSTEMİYLE SON İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Tele Kurye, TÜBİTAK'ın desteğiyle, işe yaramayan gönderiler için harcanan parayı ve kesilen on binlerce ağacı geri kazanmak için ''Securepol/adreste güvenli basım'' sistemini geliştirdi. Sistem, 2011 yılında devreye girecek. Tele Kurye Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Cihan Dayı, İzmir'de kurulan ilk kurye şirketlerinden biri olduklarını ve 8 yıldan bu yana İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde de hizmet verdiklerini belirterek, sadece moto kurye değil, toplu dağıtım, imzalı/imzasız posta, bölgesel dağıtım, kişiye özel teslimat gibi hizmetler de verdiklerini söyledi. Fatura ve ekstrelerin artık posta kutularına teslim edildiğini, GSM operatörleri, bankalar, mağazaların her ay milyonlarca gönderi yaptığını belirten Dayı, geliştirdikleri ''SecurePOL /adreste güvenli basım'' sisteminin göndericiye bütünsel bir hizmet sağladığını, basım ve gönderi işlerinin tek yerden yönetilmesine imkan verdiğini anlattı. Dayı, ''Kuryemiz, gönderiyi, alıcı adresinde geliştirdiğimiz donanım sayesinde çok kısa sürede hazırlayıp, teslimini gerçekleştiriyor. Böylelikle önceden gönderi basma, zarflama zahmeti ortadan kalkıyor. Adrese kadar gönderi elektronik ortamda taşınıyor, sistem doğru adreste olunduğunu algılayarak baskı ve zarflama iznini veriyor. Gönderiyi teslim eden kuryemiz bile içeriğini göremiyor. Sadece cihazda otomatik olarak hazırlanmış kapalı zarftaki gönderiyi teslim ediyor'' diye konuştu. AR-GE ekibi kurarak projeyi 3 yıl önce başlattıklarını belirten Hayri Cihan Dayı, hem ürün donanımı hem de sistemin işletilmesi için yazılım geliştirdiklerini kaydetti. Türkiye'de yıllık 1 milyar civarında posta gönderisinin yüzde 10'unun ''adreste bulunamama'' nedeniyle geri çevrildiğini ifade eden Dayı, şu bilgileri verdi: ''100 milyon gönderi için harcanan gereksiz 100 milyon doları ülkemize geri kazandırmak için yola çıktık. Aynı zamanda hiçbir işe yaramayan gönderilerde kullanılan kağıtlar için kesilen on binlerce ağaç da işin başka boyutu. Böylece SecurePOL ile gönderilerini yapan şirketlerde, müşteri memnuniyetsizliği ortadan kalkacak, posta maliyetlerinde yüzde 30'a varan düşüşler yaşanacak. Tamamen elektronik verilerle çalışan sistemin güvenliği de sağlandı. Projeye TÜBİTAK da AR-GE desteği verdi. 2024 yılına kadar incelemeli patentle, tüm dünyada korunması sağlandı. İstenirse özel şifrelerle ek güvenlik önlemleri de sağlanıyor.'' Sistemin, 2011 yılında devreye gireceğini belirten Dayı, ''Sistem daha operasyonlara başlamadan Batılı firmaların da dikkatini çekti. İlk olarak Türkiye'de uygulanacak bu sistemin Avrupa'da bazı ülkelerde devreye sokulması için temaslar sürüyor. Adreste, kişiye ya da kuruma özel gönderi basılması sistemi için Türkiye'nin pek çok önde gelen firması devrede. Bu sistem kurumlar için büyük tasarruf sağlayacak'' diye konuştu.